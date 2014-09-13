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العراق يعلن تطهير آخر معقل لتنظيم «داعش» في قضاء حديثة

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أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في العراق تطهير آخر معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء حديثة.
> وقال قائد العمليات اللواء الركن ضياء كاظم في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز» السبت، إن قوة من الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية وبالتعاون مع باقي القيادات الأمنية وبمشاركة طيران الجيش بدأت، عملية عسكرية على منطقة البوحيات آخر معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء حديثة.
> وأضاف أن القوات تمكنت من تطهير المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انه «تم تفكيك سيارة مفخخة و16 عبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق العام في المنطقة، كما تم ضبط 4 عجلات إحداهم تحمل راجمات للصواريخ.

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