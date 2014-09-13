إبنة كيم كردشيان تنطق أولى كلماتها

تعيش النجمة العالمية Kim Kardashian في هذه الايام حالة من السعادة، خصوصاً أن إبنتها الوحيدة North West نطقت أولى كلماتها.

Kardashian كشفت أمس خلال مقابلة مع Ellen DeGeneres أن North بدأت تنادي Mama و Dada، كما أنها تقول Ta ta بدلاً من Thank You.

وأضافت: إنها فعلاً تبدو ظرفة جداً، وأخيراً إبنتي نادت لي.. لا أستطيع الإنتظار إلى أن تكبر وتحدثني وتتكلم معي وتشاركني كل ما تفكّ به.

يشار إلى أن North إبنة السنة والشهرين، والتي تسير على خطى والدتها في مختلف الأمور، خطفت الأنظر إليها منذ ولادتها.

نجوم العالم يهاجمون الـ Kardashians بأقسى العبارات

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