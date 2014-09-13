أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صحّة زوج سيلين ديون إلى تراجع

Google+ Print
صحّة زوج سيلين ديون إلى تراجع صحّة زوج سيلين ديون إلى تراجع

السبت 13-09-2014 15:17

أكدت المغنية العالمية Celine Dion أنها ألغت جولاتها التي كانت مقررة خلال الفترة المقبلة، من أجل التفرّغ لزوجها Rene Angelil والاهتمام بصحته.

وخلال حديثها لـ ABC News، قالت Dion البالغة من العمر 46 عاماً: "سأكرّس كلّ وقتي وطاقاتي ونشاطي من أجل شفاء زوجي. ولتتحسّن صحته لا بدّ من أن أتفرّغ له ولعائلتي أكثر من أيّ شيء".

وأضافت: "أودّ أن أعتذر من جمهوري أينما كان، لأنّني غير قادرة على تلبيته، وأشكر الجميع على دعمي ومحبّتي وتفهّم موقفي".

وفي هذا الأطار، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ Celine أيضاً عانت خلال الأيام السابقة من وضع صحيّ حرج، بسبب إصابتها بالتهاب حادّ في حنجرتها، منعها عن تقديم حفلاتها المقرّرة في حزيران.

يُذكر أنّ Rene Angelil زوج Celine Dion خضع في نهاية العام الماضي لعملية جراحية دقيقة بعد تشخيص إصابته بالسرطان. وبالرغم من تلقّيه العلاجات اللازمة، إلا أنّ صحّته تراجعت مجدّداً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعاني فيها Rene من هذا المرض العضال، إذ سبق له في عام 1999 أن أُصيب بسرطان الحنجرة.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي