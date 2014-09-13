صحّة زوج سيلين ديون إلى تراجع

أكدت المغنية العالمية Celine Dion أنها ألغت جولاتها التي كانت مقررة خلال الفترة المقبلة، من أجل التفرّغ لزوجها Rene Angelil والاهتمام بصحته.

وخلال حديثها لـ ABC News، قالت Dion البالغة من العمر 46 عاماً: "سأكرّس كلّ وقتي وطاقاتي ونشاطي من أجل شفاء زوجي. ولتتحسّن صحته لا بدّ من أن أتفرّغ له ولعائلتي أكثر من أيّ شيء".

وأضافت: "أودّ أن أعتذر من جمهوري أينما كان، لأنّني غير قادرة على تلبيته، وأشكر الجميع على دعمي ومحبّتي وتفهّم موقفي".

وفي هذا الأطار، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ Celine أيضاً عانت خلال الأيام السابقة من وضع صحيّ حرج، بسبب إصابتها بالتهاب حادّ في حنجرتها، منعها عن تقديم حفلاتها المقرّرة في حزيران.

يُذكر أنّ Rene Angelil زوج Celine Dion خضع في نهاية العام الماضي لعملية جراحية دقيقة بعد تشخيص إصابته بالسرطان. وبالرغم من تلقّيه العلاجات اللازمة، إلا أنّ صحّته تراجعت مجدّداً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعاني فيها Rene من هذا المرض العضال، إذ سبق له في عام 1999 أن أُصيب بسرطان الحنجرة.

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