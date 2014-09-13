باريس هيلتون تشتري كلباً بـ 13 ألف دولار

يبدو أنّ النجمة العالمية والوريثة الأغنى في هوليوود Paris Hilton لم تجد ما هو مفيد لإنفاق أموالها الطائلة عليه، فاشترت كلباً جديداً لينضمّ إلى مجموعة الحيوانات الأليفة المدلّلة لديها.

Hilton البالغة من العمر 33 عاماً، والتي أعلنت سابقاً أنّ الفيديو الجنسيّ دمّر حياتها، أنفقت 13 ألف دولار لقاء شراء كلبها، الذي ينتمي إلى فصيلة الـ Pomeranian، وأطلقت عليه اسم Mr Amazing.

وكشفت المصادر الصحافية أنّ Paris طلبت Mr Amazing من مؤسسة تُعنى بالحيوانات الأليفة في كندا، وتستورد هذا النوع من الكلاب من كوريا الجنوبية عبر البحر.

الكلب Mr Amazing، الذي يُشبه كرة الثلج، ليس حيواناً عادياً، حسب ما ذكرت صحيفة The Calgary Sun ، بل هو أصغر Pomeranian في العالم، إذ يبلغ طوله حوالى 6 سنتمترات فقط، وارتفاعه عن الأرض سنتمترين، أما وزنه فيقلّ عن كيلوغرام واحد.

ولفتت Paris Hilton، التي تربّي حالياً 7 كلاب وهرتين، إلى أنّها تودّ تغيير اسم الكلب. وقد طلبت من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يقترحوا عليها أسماء جديدة وغريبة.

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