أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فوبيا نجوم هوليوود صادمة ومضحكة

Google+ Print
فوبيا نجوم هوليوود صادمة ومضحكة فوبيا نجوم هوليوود صادمة ومضحكة

السبت 13-09-2014 17:50

كلّ شخص منّا لديه مخاوفه؛ فالبعض يخجل منها ويرفض الاعتراف بها، فيما البعض الآخر يبوح بها، حتى لو كانت مضحكة أو مخجلة. ومن المعروف أنّ أكثر ما يُثير اهتمام نجوم هوليوود هو الصورة التي يظهرون بها أمام الجمهور والرأي العام. لكنّهم في هذه المرّة لم يتردّدوا في الكشف عن الفوبيا التي يعانون منها، بالرغم من أنّها غربية وصادمة.


Jennifer Aniston: تخاف من الطيران والأماكن المرتفعة. وقالت خلال حديث صحافي إنها حين تسافر لا تستطيع النظر من نافذة الطائرة، لأن ذلك يُشعرها بالرهبة والرعب من السقوط.


Billy Bob Thornton: كشف عن أنّه يُعاني من فوبيا المفروشات العتيقة والأنتيكا، وقال: "لا أستطيع النظر إليها أو الجلوس بجانبها أو تناول الطعام في الغرفة التي تتواجد فيها". ورأى أصدقاء Thornton أنه ربما تعرّض للضرب بواسطة كرسي أثريّة خلال طفولته، إلا أنّ ذلك لا يزال غير مؤكد.


Pamela Anderson: تخاف جداً من النظر إلى المرايا، وقالت في إحدى المقابلات إنها حين تنظر إلى نفسها في المرآة، تحاول عدم التحديق فيها لوقت طويل لأنها تشعرها بالرعب.


Johnny Depp: لفت هذا النجم العالمي إلى أنّ لديه فوبيا من المهرّجين والوجوه المتنكّرة الملوّنة. وبرأيه أنّ الوجوه المزيّفة تجلب الشرّ الحقيقيّ والحظ السيئ إلى كلّ من يراها.


Orlando Bloom: يخاف من الخنازير ولا يستطيع رؤيتها حتى في الكتب أو الأفلام.


Scarlett Johansson: تخاف الصراصير.


Nicole Kidman: تخاف الفراشات، وتعتقد أنها مؤذية وشريرة.


Sheryl Crow: تخاف الأماكن العالية والأصوات المرتفعة، وكلّما سمعت صراخاً تشعر بالرعب وتحاول الهرب إلى حيث يوجد هدوء وسكون تامّ.


Madonna: نجمة البوب العالمية ذكرت في حوار صحافي أنّ أكثر ما يُثير خوفها هو صوت الرعد والرياح القويّة في فصل الشتاء، لافتة إلى أنها تعاني فوبيا قويّة من تلك الأمور.


Christina Ricci: تخاف من النباتات، ولا تستطيع التواجد وحيدة في غرقة تحتوي على أيّ نوع من الزهور أو النباتات.


Matthew McConaughey: يخاف الأنفاق والأبواب الدوارة التي غالباً ما تكون موجودة على مداخل المستشفيات والفنادق.

 

أغرب 20 هواية لمشاهير هوليوود

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي