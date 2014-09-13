فوبيا نجوم هوليوود صادمة ومضحكة

كلّ شخص منّا لديه مخاوفه؛ فالبعض يخجل منها ويرفض الاعتراف بها، فيما البعض الآخر يبوح بها، حتى لو كانت مضحكة أو مخجلة. ومن المعروف أنّ أكثر ما يُثير اهتمام نجوم هوليوود هو الصورة التي يظهرون بها أمام الجمهور والرأي العام. لكنّهم في هذه المرّة لم يتردّدوا في الكشف عن الفوبيا التي يعانون منها، بالرغم من أنّها غربية وصادمة.



Jennifer Aniston: تخاف من الطيران والأماكن المرتفعة. وقالت خلال حديث صحافي إنها حين تسافر لا تستطيع النظر من نافذة الطائرة، لأن ذلك يُشعرها بالرهبة والرعب من السقوط.



Billy Bob Thornton: كشف عن أنّه يُعاني من فوبيا المفروشات العتيقة والأنتيكا، وقال: "لا أستطيع النظر إليها أو الجلوس بجانبها أو تناول الطعام في الغرفة التي تتواجد فيها". ورأى أصدقاء Thornton أنه ربما تعرّض للضرب بواسطة كرسي أثريّة خلال طفولته، إلا أنّ ذلك لا يزال غير مؤكد.



Pamela Anderson: تخاف جداً من النظر إلى المرايا، وقالت في إحدى المقابلات إنها حين تنظر إلى نفسها في المرآة، تحاول عدم التحديق فيها لوقت طويل لأنها تشعرها بالرعب.



Johnny Depp: لفت هذا النجم العالمي إلى أنّ لديه فوبيا من المهرّجين والوجوه المتنكّرة الملوّنة. وبرأيه أنّ الوجوه المزيّفة تجلب الشرّ الحقيقيّ والحظ السيئ إلى كلّ من يراها.



Orlando Bloom: يخاف من الخنازير ولا يستطيع رؤيتها حتى في الكتب أو الأفلام.



Scarlett Johansson: تخاف الصراصير.



Nicole Kidman: تخاف الفراشات، وتعتقد أنها مؤذية وشريرة.



Sheryl Crow: تخاف الأماكن العالية والأصوات المرتفعة، وكلّما سمعت صراخاً تشعر بالرعب وتحاول الهرب إلى حيث يوجد هدوء وسكون تامّ.



Madonna: نجمة البوب العالمية ذكرت في حوار صحافي أنّ أكثر ما يُثير خوفها هو صوت الرعد والرياح القويّة في فصل الشتاء، لافتة إلى أنها تعاني فوبيا قويّة من تلك الأمور.



Christina Ricci: تخاف من النباتات، ولا تستطيع التواجد وحيدة في غرقة تحتوي على أيّ نوع من الزهور أو النباتات.



Matthew McConaughey: يخاف الأنفاق والأبواب الدوارة التي غالباً ما تكون موجودة على مداخل المستشفيات والفنادق.

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