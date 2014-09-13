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رحيل النجم جون باردون بعد 7 أعوام من المعاناة

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رحيل النجم جون باردون بعد 7 أعوام من المعاناة رحيل النجم جون باردون بعد 7 أعوام من المعاناة

السبت 13-09-2014 17:19

توفي صباح أمس الجمعة الممثل الإنجليزي John Bardon عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد تراجع صحته بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الأخيرة.

Bardon فارق الحياة عند الساعة السابعة صباحاً داخل منزله في بلدة هيتشين بإنجلترا، وقالت مصادر مقربة من عائلته إن صحته تدهورت منذ العام 2007 حين أصيب بسكتة دماغية مفاجئة، ومنذ ذلك الوقت وهو يعاني من مشاكل عدّة.

وقد أعربت الممثلة June Brown التي شاركته بطولة فيلم EastEnders عام 2000 ولعبت دور زوجته، عن حزنها الشديد لخسارة زميلها وصديقها، قائلة: شأشتاق لصديقي الوفي كثيراً.. أشعر بالقلق على زوجته المخلصة Enda Gates.

وأضافت: حزينة جداً على رحيل John، لكن أتمنى أن يكون الآن بسلام بعد 7 سنوات من المعاناة.

 

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