بالفيديو .. نيمار ينقذ برشلونة من فخ بلباو

(إفي): حافظ برشلونة على العلامة الكاملة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثالث على التوالي أمام ضيفه أتليتك بلباو بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي البديل، نيمار دا سيلفا، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وحصد برشلونة نقطته التاسعة ليواصل الاحتفاظ بالصدارة، مقابل ثلاث نقاط لبلباو.

سيطر برشلونة على المباراة التي أقيمت بملعبه كامب نو، وارتدى خلالها قميص إقليم كتالونيا المطالب بالانفصال، في المقابل اعتمد بلباو، الذي ارتدى أيضا قميص إقليم الباسك المطالب أيضا بالانفصال عن إسبانيا، على الدفاع والهجمات المرتدة.

لم يمنح الفريق الكتالوني الضيوف الفرصة للاقتراب من مرمى الحارس التشيلي كلاوديو برافو.

وأهدر المغربي الأصل منير الحدادي أول فرصة سهلة للتسجيل (ق18) بعدما انفرد بالمرمى وراوغ الدفاع لكنه سدد كرة قوية بشكل زائد بعيدا عن المرمى.

وتعرض منير للدفع داخل المنطقة بشكل واضح من قبل المدافع جوربيجي (ق38) لكن الحكم لم يشر لركلة جزاء.

ومرر ميسي كرة قاتلة لمنير الذي حولها بشكل مباشر تجاه مرمى الخصم، لكن إيرايزوس كان له بالمرصاد.

وازدادت الغارات الكتالونية على مرمى بلباو لكن تألق الدفاع والحارس جوركا إيرايزوس حالا دون تسجيل أصحاب الأرض لهدف التقدم خلال شوط اللقاء الأول.

في الشوط الثاني الذي شهد خروج ماسكيرانو لمشاكل في الظهر ونزول بيكيه، واصل برشلونة الضغط بغية تسجيل هدف التقدم.

وألغى الحكم هدفا لمنير بداعي التسلل، قبل أن يستبدله المدرب لويس إنريكي وينزل بدلا منه البرازيلي نيمار.

ونجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم أخيرا من كرة قاتلة مررها ميسي لنيمار لينفرد بالمرمى ويسجل بقدمه اليسرى (ق79).

قبل أن يشن البرغوث الأرجنتيني غارة أخرى من الجهة اليمنى ويمنح كرة بينية لنيمار الذي لم يتردد في تسديدها بيمناه داخل شباك إيرايزوس (ق84).

وبهذا أنهى برشلونة اللقاء لصالحه بأفضل شكل، في انتظار سقوط جديد للغريمين ريال وأتليتكو مدريد، اللذين سيلتقيان في دربي مثير بمدريد، حيث كان الريال قد خسر الجولة الماضية 2-4 أمام ريال سوسيداد، بينما تعادل أتليتكو في الجولة الأولى أمام رايو فايكانو بدون أهداف.

وسيحل برشلونة ضيفا على ليفانتي ومالاجا في الجولتين القادمتين من الليجا.

شاهد - ثنائية برشلونة في مرمي بلباو