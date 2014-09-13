آخر صيحات المناكير لربيع 2015

تتنوّع ألوان طلاء الأظافر، وتختلف طرق تطبيقها من موسم إلى آخر، ومن مناسبة إلى أخرى. لكنّ الغرابة تكتمل في الأشكال الجديدة والمتنوّعة، التي سيطرت على عروض الأزياء في نيويورك لربيع 2015.

احتلّ اللون الأبيض المرتبة الأولى، وتعدّدت طرق تطبيقه: من الطريقة الكلاسيكيّة على الأظافر كاملة، إلى الأبيض مع الخطوط المستطيلة بالأحمر، إضافة الى الأشكال الهندسيّة، كالمثلّث والمربّع، باللونين الأسود والأبيض.

أما اللون الأزرق، فكانت له أشكال غريبة على الأظافر، توحي بلوحة فنيّة صغيرة، وتحديداً بعد دمجه مع الألوان الأصفر، الزهري والأبيض. واكتملت جرأة هذا اللون، بعد استخدامه بشكل داكن على الأظافر مع حبّات اللؤلؤ البيضاء اللامعة.

والجديد في هذه العروض، هو الطريقة النصفيّة في وضع طلاء الأظافر، إمّا من النصف العلوي أو الأسفل. بحيث وضع اللون الفضي على النصف العلوي من الأظافر، أما اللون الزهري، فعلى النصف السفلي. إضافة إلى الطريقة النصفيّة الجانبيّة، باللون الذهبي.

وبما أنّ الأشكال الهندسيّة لعبت دوراً بارزاً في عالم المناكير لربيع 2015، يمكنك مشاهدة الخطوط الذهبيّة المرسومة بشكل شباك مع اللون البيج، أو حبوب الستراس الموضوعة بأشكال هندسيّة.

إليك – بالصور- آخر صيحات تطبيق طلاء الأظافر لربيع 2015.

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