حلول منزلية سريعة بميزانيات متواضعة... لجمالك

عندما يكون لديك أحد المواعيد الهامة، قد تشعرين بأن بشرتك بحاجة إلى بعض العناية الفعالة للظهور بشكل أكثر نضارة وحيوية أو كما يقال للظهور كـ"قمر 14".

وبالنسبة للعناية الكاملة بالبشرة والشعر والماكياج فقد تشعرين بأن زيارة مركز التجميل ستكون مكلفة أو حتى مرهقة نتيجة الانتظار الطويل، لذا قللي من هذا التعب وادخري المزيد من الأموال من خلال تجهيز بشرتك في المنزل.

أما لتجهيز البشرة بطريقة سريعة فعليك بتنظيفها وتقشيرها وفقاً للخطوات التالية التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة عدا البشرة المصابة بالحبوب:

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1.نظفي بشرتك باستخدام الغسول الخاص بك.

2.نظفيها بعمق باستخدام بخار الماء المغلي، وأضيفي إليه أكياس الشاي الأخضر أو البابونج لتطهير البشرة، وانتظري لدقائق حتى تتفتح مسام بشرتك.

3.استخدمي المقشر بحركات دائرية لمدة 5 دقائق حتى تخرج كل المواد العالقة وبقايا المستحضرات والرؤوس السوداء من بشرتك.

4.إذا بقيت الرؤوس السوداء على أنفك فعليك بفركها باستخدام مزيج الليمون والنشاء.

5.عليك باستخدام أحد هذين القناعين للحصول على النضارة والإشراق، وهما: قناع العسل والترمس، وقناع الذهب المتوفر لدى متاجر التجميل، ولكنه قد يكون مرتفع الثمن قليلاً.

6.لتجهيز شفاهك عليك باستخدام زيت جوز الهند والفازلين بالتبادل كلما يجف أحدهما ضعي الآخر، وقبل الاستعداد لموعدك قومي بفرك شفاهك باستخدام فرشاة الأسنان أو منشفة رطبة، ثم ضعي بلسم الشفاه.

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