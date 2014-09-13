محمد إبراهيم في قائمة ماريتيمو لأول مرة

دخل محمد إبراهيم صانع ألعاب ماريتيمو والزمالك السابق في قائمة فريقه لمواجهة بينافيل في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

وانتقل إبراهيم من الزمالك في صفقة بلغت 400 ألف يورو للفريق الأبيض.

ودخل إبراهيم القائمة ومرشح للمشاركة مع فريقه خلال المباراة لأول مرة يوم الأحد في السادسة بتوقيت القاهرة.

وفي إطار الجولة ذاتها، خرج علي غزال لاعب الوسط المصري من قائمة ناسيونال ماديرا بعد إصابته خلال تدريبات الفريق.

بينما تواجد الثلاثي علي فتحي، محمود عزت وصالح جمعة في القائمة لمواجهة إستوريل يوم الأحد.

وفي سياق متصل، دخل حسام حسن ومروان محسن في قائمة جيل فيسنتي التي تلعب مع باكوس دو فريرا في السابعة من يوم الأحد.