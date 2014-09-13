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الولايات المتحدة تستخدم قانون أسرار الدولة للتدخل في قضية بشأن إيران

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طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض رفض دعوى قضائية خاصة على أساس أن الإجراءات قد تكشف أسرارا حكومية و«تسبب ضررًا للأمن القومي»، وذلك حسبما ذكر محامون عن الأمريكية في ملف بالمحكمة، الجمعة.

وتحاول الحكومة الأمريكية التدخل في قضية تشهير أقامها رجل الأعمال اليوناني فيكتور رستيس ضد مؤسسة «متحدون ضد إيران النووية»، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

كان رستيس رفع الدعوى ضد هذه المؤسسة غير الربحية، في 2014، بعد أن اتهمته بخرق العقوبات المفروضة على إيران من خلال تصدير نفط من بلاده.

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