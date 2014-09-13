رئيس وفد المعارضة المسلحة في جنوب السودان يتوجه إلى أثيوبيا الإثنين

قال قابريال سامشونق، نائب كبير مفاوضي الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان، السبت، إن رئيس الوفد، تعبان دينق، «سيسافر إلى أديس أبابا السبت» استعدادا لبدء جولة من المفاوضات مع حكومة جوبا، الإثنين المقبل.

وأضاف سامشونق إن بقية أعضاء الوفد المتواجدين في العاصمة الكينية سيسافرون، الأحد، لأديس أبابا، فيما يتواجد أعضاء آخرين من الوفد بالفعل في العاصمة الإثيوبية.

وقال بيتر إدوك برنابا، وزير التعليم السابق وعضو وفد المعارضة المفاوض «نحن بانتظار أجندة جولة التفاوض من (الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا) إيجاد، السبت أو الأحد».

وفي السياق ذاته، قال ستيفن توت، الناشط في المجتمع المدني بجنوب السودان، والمشارك في المفاوضات، إن «منظمات المجتمع المدني أخطرت (إيجاد)رسميا بضرورة أن يكونوا جزءا من التفاوض».

وأضاف: «لن نشارك كمراقبين ويجب أن نشارك كجزء أصيل في التفاوض»، ومضى قائلا «سأسافر خلال الأيام القادمة إلى أديس أبابا للمشاركة ضمن مجموعة منظمات المجتمع المدني في المفاوضات».

والجمعة، قال وفد المعارضة في بيان إن جولة المفاوضات التي كانت مقررة السبت مع وفد الحكومة في أديس أبابا تأجلت إلى الإثنين المقبل. وقال مصدر مطلع أن التأجيل جاء لوجود رئيس وفد الوساطة الأفريقية (إيجاد)، سيوم مسفن، في ألمانيا.

وتشهد دولة جنوب السودان، منذ ديسمبر 2013، صراعا دمويا على السلطة بين القوات الحكومة والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، ولم تنجح مفاوضات السلام الجارية في أديس أبابا، في وضع نهاية للعدائيات بين الطرفين والتوصل لصيغة لتقاسم السلطة حتى الآن.