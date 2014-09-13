أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس وفد المعارضة المسلحة في جنوب السودان يتوجه إلى أثيوبيا الإثنين

Google+ Print

قال قابريال سامشونق، نائب كبير مفاوضي الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان، السبت، إن رئيس الوفد، تعبان دينق، «سيسافر إلى أديس أبابا السبت» استعدادا لبدء جولة من المفاوضات مع حكومة جوبا، الإثنين المقبل.

وأضاف سامشونق إن بقية أعضاء الوفد المتواجدين في العاصمة الكينية سيسافرون، الأحد، لأديس أبابا، فيما يتواجد أعضاء آخرين من الوفد بالفعل في العاصمة الإثيوبية.

وقال بيتر إدوك برنابا، وزير التعليم السابق وعضو وفد المعارضة المفاوض «نحن بانتظار أجندة جولة التفاوض من (الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا) إيجاد، السبت أو الأحد».

وفي السياق ذاته، قال ستيفن توت، الناشط في المجتمع المدني بجنوب السودان، والمشارك في المفاوضات، إن «منظمات المجتمع المدني أخطرت (إيجاد)رسميا بضرورة أن يكونوا جزءا من التفاوض».

وأضاف: «لن نشارك كمراقبين ويجب أن نشارك كجزء أصيل في التفاوض»، ومضى قائلا «سأسافر خلال الأيام القادمة إلى أديس أبابا للمشاركة ضمن مجموعة منظمات المجتمع المدني في المفاوضات».

والجمعة، قال وفد المعارضة في بيان إن جولة المفاوضات التي كانت مقررة السبت مع وفد في أديس أبابا تأجلت إلى الإثنين المقبل. وقال مصدر مطلع أن التأجيل جاء لوجود رئيس وفد الوساطة الأفريقية (إيجاد)، سيوم مسفن، في ألمانيا.

وتشهد دولة جنوب السودان، منذ ديسمبر 2013، صراعا دمويا على السلطة بين القوات الحكومة والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، ولم تنجح مفاوضات السلام الجارية في أديس أبابا، في وضع نهاية للعدائيات بين الطرفين والتوصل لصيغة لتقاسم السلطة حتى الآن.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي