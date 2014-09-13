بالفيديو.. مريضة تعزف «الكمان» أثناء إجراء عملية جراحية بالمخ

أصرت مريضة على عزف الكمان أثناء إجراء عملية جراحية لها بالمخ، طالما طلب الأطباء منها أن تبقى مستيقظة أثناء زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في المخ.

وذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، الجمعة، أن عازفة الكمان، ناعومي إيليشوف، قدمت مقطوعة موسيقية خاصة للفريق الطبي في مركز «سوراسكي» الطبي في تل أبيب، أثناء إجرائهم عملية جراحية دقيقة بالمخ بسبب إصابتها بـ«ارتعاش لا إرادي».

وأفادت صحيفة «هوفنجتون بوست» الأمريكية بأن إيليشوف كانت تعمل عضوًا في أوركسترا الفرقة الليتوانية الوطنية قبل أن تشخص مرضها قبل عقدين من الزمن، وبسبب الحالة العصبية التي يمكن أن تؤثر على العضلات في جميع أنحاء الجسم، ترتجف أيدي إيليشوف من وقت لآخر بشكل يهدد مسيرتها المهنية.

والثلاثاء الماضي، أدخل الأطباء جهاز تنظيم ضربات القلب في المنطقة المصابة من الدماغ لتنظيم ضربات القلب من خلال النبضات الكهربائية، وبالفعل نجحت العملية، واستعادت إيليشوف إيقاعها المعتاد.

وعقب مثولها للشفاء، قالت إيليشوف: «الآن سأعيش مجددًا، لأنه كان من المخزي ألا أعرف عن تلك العملية من قبل».