بالصور .. أمريكية تسجل ذكرياتها مع جنينها المريض قبل ولادته ووفاته

«10 إبريل 2014».. سيظل أحد الأيام المحفورة في ذاكرة الأمريكية، جينا هالي، حيث أكد فيه طبيبها المعالج أن جنينها، الذي لايزال في رحمها، به إعاقة شديدة ستؤدي إلى وفاته فور ولادته، ولكنها لم تستسلم للأمر، وقررت أن تسجل ذكرياتها مع ابنها من خلال التصوير في أماكن عديدة وهو بداخلها.

وقررت جينا وزوجها دان إعداد قائمة بالأماكن التي يرغبان في مشاركة ابنهما معهما فيها، والتصوير في أكبر عدد ممكن منها خلال فترة الحمل، وذلك لأن مولودها لن يعيش سوى لدقائق نتيجة إصابته بعيب خلقي يؤدي إلى ولادة الطفل دون أجزاء من الدماغ والجمجمة.

ويقول دان لصحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إنه «على الرغم من أن معظم الأسر حول العالم تنتظر حتى ولادة أطفالها للسفر وبدء تسجيل الذكريات معهم، فإننا قررنا تسجيل ذكرياتنا مع جنيننا قبل ولادته، وذلك لأننا نعلم أن حياته لن تتعدى الساعات المعدودة، فأردنا الاستفادة القصوى من الوقت الذي لدينا معه».

وأطلقت جينا وزوجها على جنينهما اسم «شين»، ودشنت صفحة على موقع «فيس بوك» بعنوان «صلواتنا لشين»، لتتمكن من مشاركة صورها معه مع أسرتها وأصدقائها، ويبلغ عدد زوار الصفحة أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن.

ويعد المرض المصاب به جنين جينا أحد الأمراض النادرة ويحدث بنسبة 1 في كل من 5500 جنين، ويقدر متوسط ​​عمر الجنين المتوقع من ساعات إلى أيام.

وتحاول جينا أن تعيش مع ابنها يومها «على أكمل وجه» من خلال الذهاب إلى الأماكن المفضلة لديها والتصوير معه وهو داخل أحشائها.

وزارت جينا بعض الشواطئ الأمريكية، ومدينة نيويورك، حيث زارت تمثال الحرية، و«تايمز سكوير»، ومبنى «إمباير ستيت»، واستطاعت إكمال قائمتها في 8 سبتمبر الماضي.