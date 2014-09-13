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بالصور .. أمريكية تسجل ذكرياتها مع جنينها المريض قبل ولادته ووفاته

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«10 إبريل 2014».. سيظل أحد الأيام المحفورة في ذاكرة الأمريكية، جينا هالي، حيث أكد فيه طبيبها المعالج أن جنينها، الذي لايزال في رحمها، به إعاقة شديدة ستؤدي إلى وفاته فور ولادته، ولكنها لم تستسلم للأمر، وقررت أن تسجل ذكرياتها مع ابنها من خلال التصوير في أماكن عديدة وهو بداخلها.

Jenna Haley and Dan Haley, from Philadelphia, have completed a 'bucket list' they put together for their severely disabled unborn son

وقررت جينا وزوجها دان إعداد قائمة بالأماكن التي يرغبان في مشاركة ابنهما معهما فيها، والتصوير في أكبر عدد ممكن منها خلال فترة الحمل، وذلك لأن مولودها لن يعيش سوى لدقائق نتيجة إصابته بعيب خلقي يؤدي إلى ولادة الطفل دون أجزاء من الدماغ والجمجمة.

The couple have named their son Shane Michael Haley and created a Facebook page so they could keep all their family and friends updated and they now have more than 100,000 people are following along

ويقول دان لصحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إنه «على الرغم من أن معظم الأسر حول العالم تنتظر حتى ولادة أطفالها للسفر وبدء تسجيل الذكريات معهم، فإننا قررنا تسجيل ذكرياتنا مع جنيننا قبل ولادته، وذلك لأننا نعلم أن حياته لن تتعدى الساعات المعدودة، فأردنا الاستفادة القصوى من الوقت الذي لدينا معه».

When Jenna Haley was 13 weeks pregnant, the couple's unborn son was diagnosed with anencephaly, a birth defect in which babies are born without parts of their brain and skull - many newborns with the condition die soon after birth

وأطلقت جينا وزوجها على جنينهما اسم «شين»، ودشنت صفحة على موقع «فيس بوك» بعنوان «صلواتنا لشين»، لتتمكن من مشاركة صورها معه مع أسرتها وأصدقائها، ويبلغ عدد زوار الصفحة أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن.

ويعد المرض المصاب به جنين جينا أحد الأمراض النادرة ويحدث بنسبة 1 في كل من 5500 جنين، ويقدر متوسط ​​عمر الجنين المتوقع من ساعات إلى أيام.

The pair pose in one of many photos posted on their Facebook page. Their travels took them to sporting events to beaches to New York including visiting landmarks such as the Statue of Liberty, Times Square and the Empire State Buildingوتحاول جينا أن تعيش مع ابنها يومها «على أكمل وجه» من خلال الذهاب إلى الأماكن المفضلة لديها والتصوير معه وهو داخل أحشائها.

وزارت جينا بعض الشواطئ الأمريكية، ومدينة نيويورك، حيث زارت تمثال الحرية، و«تايمز سكوير»، ومبنى «إمباير ستيت»، واستطاعت إكمال قائمتها في 8 سبتمبر الماضي.

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