بالصور.. تسريب صور جواز سفر الرئيس الفرنسي في مطار بغداد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى نسخة مصورة من جواز سفر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، ومعها تأشيرة الدخول،«الفيزا»، التي أعطيت له في مطار بغداد الدولي، بتاريخ يوم وصوله للعراق، الجمعة، 12 سبتمبر 2014.

الصورة الأولى من الجواز تحمل اسم هولاند وصورته وشعار فرنسا والمعلومات الأخرى المعتادة في أي جواز، أما صورة الفيزا فتحمل ختم «مطار بغداد»، وعلى ما يبدو أنها نظمت على عجل وبارتباك واضح، بدليل الأخطاء الإملائية، أما الجهة الضامنة لدخول الضيف فقد كتب عليها «طلب مكتب رئيس الوزراء» وأن الفيزا «اضطرارية» ولعل المقصود «مستعجلة».

وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها التي يحدث فيها استنساخ جواز شخصية سياسية بدرجة رئيس جمهورية، وتسرّب الصور خارج المنظمة الأمنية للمطار في عهد كل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الآن، حسب موقع قناة «العربية».

وقد انتشرت التعليقات الساخرة والمنتقدة لتلك الواقعة، لواسيما أن الحادثة تطول شخصية دولية رفيعة ومسربة من مرفق، من المفترض أن يحيط عمله بحد أدنى ومتعارف عليه من السرية وكل التدابير الأمنية المفروضة.

ولم يصدر حتى الآن أي تكذيب لصورة الجواز، لا من السفارة الفرنسية ولا من وزارة الداخلية التي تشرف على شؤون الجوازات في المطار.