خالد علي بـ”أحداث الاتحادية”: الفيدوهات المعروضه توقيتها ليس بتاريخ الواقعة

استكملت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره ، برئاسة المستشار أحمد مه، جلسة محاكمة 23 متظاهرًا من بينهم سناء سيف عبد الفتاح، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث الاشتباكات، التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر و ذلك في منتصف يوليو الماضي

وبدأت الجلسة داخل غرفه المداولة، بأثبات حضور المتهمين، و طالب الدفاع عرض الاحراز و الفديوهات الموجودة بالقضية، و هي عبارة عن اسطوانتين أحدهم مقدمة من مأمور قسم مدينه نصر و الاخري مقدمه من إدارة التوثيق و الأدله بوزارة الداخلية.

كما أكد الدفاع، علي استعداده للمرافعات بجلسه اليوم، و عقب ذلك قامت المحكمه بعرض عدد من الصور للمتهمين أثناء المسيرة، و كانوا 48 صورة، و قامت بتفريغ بعض الصور، وإثبات المتهمين، وأسمائهم الموجودة بالصورة و الفديوهات، ومنهم يارا محمد رفعت سلام و حنان مصطفي سلمان .

و قامت المحكمه عقب ذلك، بعرض أسطوانه تحتوي علي مقطع فيديو واحد للمسيرة، و بها عدد من الأشخاص كما ظهر بالمشهد الاشخاص بالزي المدني و يلقون بالحجارة.

و هنا طلب خالد علي المحامي دفاع المتهمين، إثبات أن هؤلاء الأشخاص يلقون الحجارة علي المتظاهرين و ان المشهد التالي سوف يظهر أن المدرعات تأتي من خلفهم في اتجاه سير المسيرة ما يعني ان هؤلاء الاشخاص ليسوا من المتظاهرين.

كما ظهر بالفيديو، صوت لأحد الاشخاص و هو يقول ” انا بصور الحاجات دي للسيسي” ، و عقب الانتهاء من عرض الاسطوانه، طلبت المحكمه من الدفاع، إثبات ملاحظتهم عليه.ا

و أثبت الدفاع، أن تقرير الخبير انتهي إلي التعرف على ستة من المتهمين في الفيديوهات، والفيديوهات السبعة التي عرضت من التسعه الذين عرضوا مدونه بتاريخ 2 فبراير 2013 و بتوقيت الساعه الثانيه ظهرا و ان هنالك فيديوهان بتاريخ مخالف و جميع الفديوهات ظهرًا و هذا مخالف لوقت الواقعه و تاريخها .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها: “خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن”.