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السيتي يخطف تعادلًا مثيرًا من أرسنال على ستاد الإمارات

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السيتي يخطف تعادلًا مثيرًا من أرسنال على ستاد الإمارات السيتي يخطف تعادلًا مثيرًا من أرسنال على ستاد الإمارات

مانشستر سيتي وأرسنال

نجح فريق مانشستر سيتي في مضاعفة محنة أرسنال ومديره الفني آرسين فينجر بعدما تعادل معه 2-2 في عقر داره بملعب “الإمارات” مساء السبت في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون التعادل الثالث على التوالي للأرسنال مقابل انتصار وحيد في الجولة الأولى للمسابقة.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول للقاء متقدمًا بهدف لسيرجيو أجويرو بعد عرضية متقنة من زميله الإسباني خيسوس نافاس ثم تقدم أرسنال بهدفين أحرزهما جاك ويلشير وأليكسيس سانشيز، لكن مانشستر سيتي استغل خطأ دفاعيًا وحرم أرسنال من نقطتين على ملعبه بإدراك التعادل برأس مارتن ديميكليس قبل سبع دقائق من النهاية.

بهذا التعادل رفع السيتي رصيده إلى سبع نقاط ليصعد إلى المركز الثالث بينما ظل أرسنال في المركز السابع برصيد ست نقاط.

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