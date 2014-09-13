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فان جال يعرب عن ثقته في إمكانية منافسة مانشستر يونايتد على لقب الدوري

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فان جال يعرب عن ثقته في إمكانية منافسة مانشستر يونايتد على لقب الدوري فان جال يعرب عن ثقته في إمكانية منافسة مانشستر يونايتد على لقب الدوري

 

لويس فان جال

أعرب المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي اليوم السبت، عن ثقته في قدرة فريقه في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم رغم البداية المحبطة للفريق في المسابقة.

ولم يستطع الفريق التحمر تحقيق أي فوز هذا الموسم حتى الآن، وجمع نقطتين فقط من ثلاثة مباريات لعبها، احتل بهما المركز الرابع عشر.

وعند سؤاله بشأن إمكانية الفوز بالبطولة هذا الموسم، أجاب فان جال في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه مع كوينز بارك رينجرز غدا الأحد “نعم دائمًا هناك إمكانية، لأننا سنعلب مباريات كثيرة، لسنا بعيدين إلى هذا الحد”.

ويأمل فان جال في الاستفادة من الصفقات التي ابرمها الفريق مؤخرا وامكانية مشاركتهم في مباراة الغد، وعلى رأسهم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.

وقال المدرب الهولندي “دائما ما تريد شراء أفضل اللاعبين للمراكز التي تحتاج إليها وقمنا به بشكل جيد للغاية في سوق الانتقالات، رغم عدم المشاركة في دوري ابطال اوروبا”.

ونجح اليونايتد ايضا في التعاقد مع صانع الالعاب الارجنتيني انحيل دي ماريا في اطار محاولات النادي تعزيز صفوفه بعد الاداء السيء الموسم الماضي.

وتابع “اللاعبون يأتون الى مانشستر يونايتد وعلينا الان تحقيق نتائج جيدو وبدء موسمنا”.

أ ش أ

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