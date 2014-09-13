بالصور .. ​​المستشفي الجامعى بقنا تشارك بالمؤتمر السنوى بجامعة قناة السويس

شارك قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب قنا بالمؤتمر السنوي لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية لكلية طب جامعة قناة السويس، وقد شارك من القسم كل من الدكتور مصطفى الطيرى رئيس القسم، وقدم أحدث الأبحاث العلمية عن القصور الحاد فى وظائف الجلد، والدكتور حسن إبراهيم المدرس بالقسم، وقدم أحدث نظم ووسائل علاج الضعف الجنسي فى الرجال، والدكتور عيسى محمد حجازي المدرس المساعد، وقدم عرض تقديمى عن أهم الحالات المرضية النادرة التى تم علاجها بالقسم مع عرض بالصور لتطور المرض فى جميع مراحل العلاج وقد نالت العروض والأبحاث إعجاب الحاضرين فى المؤتمر من كافة الجامعات المصرية.

كما قام قسم الجلدية بإنتاج أول فيلم تسجيلى عن أحد أقسام كلية الطب بقنا عن أهم أنشطة القسم في العام الماضى، كما يقدم الفيلم الذى أعده الدكتور ياسر مغربى مدير الإدارة الطبية احصائيات عن إعداد المترددين على العيادات الخارجية وإعداد المستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدم بالقسم.