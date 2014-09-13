جيروزاليم بوست: إسرائيل ستتخذ أى وسيلة ضرورية في حالة وصول داعش للأردن

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أنه من المحتمل أن تلعب إسرائيل دورا في خط المواجهة في إطار تشكيل التحالف الدولي ضد داعش، وقالت الصحيفة- في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أنه في ظل احتشاد القوى العالمية حول خطة تقودها الولايات المتحدة لعمل عسكري ضد الجماعة المتشددة، تلوح تل أبيت بأنها لن تتردد في التصرف، إذا ما قرر تنظيم داعش الانتشار في الأردن.

> ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز – لم تذكر اسمه – قوله “سنستخدم أي وسيلة ضرورية، إذا وصل “داعش” إلى الأردن..سوف نتخذ إجراءات”.

وأشاد المسؤول، بخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتصرفه..قائلا إن الغارات الجوية قامت بتغيير الوضع بالفعل على أرض الواقع، حيث “تمكنت القوات الكردية من استعادة أراضيها” التي استولى عليها تنظيم داعش.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات رفيعة المستوى بين إسرائيل والولايات المتحدة التي تركز على هذه القضية، مازالت مستمرة في واشنطن، حيث توجه وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز يضم مسؤولين من الموساد ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية بالإضافة إلى مسئولين من وزارتى الدفاع والخارجية، إلى العاصمة الأمريكية لبحث الأزمات الإقليمية فضلا عن التهديد الذي يلوح في الأفق من برنامج ايران النووي.

وجاءت تصريحات المسؤول بعدما صعدت المخابرات الأمريكية تقديرها لعدد مسلحي الدولة الإسلامية الذين يقاتلون حاليا في العراق وسورياوالتى تتراوح ما بن 20 الى 31 الف مقاتل .

أ ش أ