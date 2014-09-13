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مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار المنيا

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مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار المنيا مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار المنيا

أرشيفية

لقى حداد مسلح مصرعه دهسًا تحت عجلات أحد القطارات بعد انزلاق قدمه أسفل القطار عند قرية البرجاية مركز المنيا .

تلقى اللواء أسامه متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا  إخطارًا من العميد  رفعت عبد الصمد  مأمور قشم شرطة السكة الحديد بورود بلاغ بمصرع مواطن تحت عجلات القطار 164 القادم من الإسكندرية متجه ناحية أسوان  اثر انزلاق قدمه فسقط أسفل القطار .
> وانتقل على الفورإلى مكان الحادث مأمور القسم برفقة العميد عصام عبد العال  نائب المأمور والمقدم اشرف حسنى رئيس المباحث وتبين من معاينة الجثة انه لشخص يدعى أحمد محمود ابو زيد ، 27 سنه حداد مسلح ويقيم بقرية بنى عبيد مركز ابو قرقاص جنوب المحافظة وانه أثناء ركوب القطار رقم 164 ركاب  وقف على باب القطار فاختل توازنة وسقط أسفل عجلات القطار وإصيب بتهشم فى الرأس وتمزق بالجسد تم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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