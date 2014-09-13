مارثون لقيادة الدراجات بجامعة المنصورة

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مارثون لقيادة الدراجات وذلك يوم الإثنين 22 سبتمبر الساعة العاشرة صباحًا بداخل بوابة الجامعة الرئيسية بشارع الجمهورية تحت رعاية الدكتورة ماجدة نصر القائم بعمل رئيس الجامعة وتنظيم الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة العديد من الشخصيات الجامعية والمجتمعية وعدد كبير من الطلاب والعاملين بالجامعة .

> ويأتي هذا الماراثون ضمن مبادرة جامعة المنصورة لتشجيع قيادة الدراجات خارج وداخل الجامعة والتي تتضمن مهرجانات تحتوي عدة سباقات رمزية للدراجات بالإضافة الى إقامة معرض لآداب قيادة الدراجات.