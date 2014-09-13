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أمن الغربية يضبط عاطلان بترا يد طالب لخلافات بينهم

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أمن الغربية يضبط عاطلان بترا يد طالب لخلافات بينهم أمن الغربية يضبط عاطلان بترا يد طالب لخلافات بينهم

أرشيفية

تمكن أجهزة الأمن بكفر الزيات من ضبط عاطلين أحدهما مسجل خطر بعد قيامهما ببتر ذراع طالب أسفل كوبري السكة الحديد بكفر الزيات بسبب خلافات سابقة بينهم والتخلص من الذراع بمحافظة البحيرة

تلقي شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على شخص مجهول أسفل كوبري السكة الحديد وذراعه الأيمن مبتور من أعلى الكتف وانتقل ضباط مباحث المركز وتم نقل المصاب للمستشفى
> وتبين من التحريات أن المجني عليه “يدعى محمد سعد محمد عبد الرحيم مصطفى” 22سنة طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر مقيم شارع همازين بكفر الزيات وبسؤاله قررقيام كل من علي مختارعاطل مسجل شقي خطر وعمرو محمود الفضلي وشهرته “عمرو سمكة” باستدراجه والاعتداء عليه بالضرب بسلاح ابيض”سنجة بسبب خلافات سابقة بينهم تم إعداد حملة برئاسة الرائد علي ابو زهرة رئيس مباحث كفر الزيات ومعاونه الرائد محمد السعدني وقوة من الأمناء والأفراد وتم ضبط المتهمان واعترفا بارتكاب الواقعة وتخلصهما من ذراع المجني عليه بمحافظة البحيرة تم العثور على الذراع وصرحت نيابة كوم حمادة بدفن الذراع تحرر عن الواقعة المحضر 35502جنح مركز كفر الزيات وقررت النيابة حبس المتهمان 4أيام على ذمة التحقيق.

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