العربي يؤكد لـ”كيري” أهمية التصدي للتنظيمات المتطرفة في المنطقة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، خلال لقائه اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أهمية التصدى للتنظيمات الإرهابية المتطرفة والمواجهة الشاملة لكل الجماعات المتطرفة فى المنطقة فكريا وسياسيًا وقضائيًا، وذلك بناء على القرار رقم 7804 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في السابع من الشهر الجاري .

وأفاد بيان للجامعة العربية بأن اللقاء تطرق إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد الأمين العام على أهمية إنهاء النزاع واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس”أبومازن” يسعى الآن للتوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية.

> وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في لبييا ،حيث أكد الأمين العام للجامعة العربية لوزير الخارجية الأمريكي على أن جميع الدول العربية تسعى لإنهاء النزاع هناك ودعم شرعية البرلمان.

أ ش أ