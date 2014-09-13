محافظ القاهرة: بروتوكول مع الإسكان والشركة القابضة للمياه لتطوير العشوائيات

وقع محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي، بروتوكولا لتطوير وتحديث البنية التحتية في المناطق العشوائية والارتقاء بمستوي الخدمات بتلك المناطق وذلك في إطار اهتمام المحافظة الكبير بالعشوائيات وقاطنيها من أبناء الوطن.

وأوضح المحافظ – في تصريح له اليوم السبت – أن البروتوكول يتضمن العمل باستراتيجية متكاملة على عدة محاور بالتوازي، المحور الأول يتعلق بتوجيه الاستثمارات لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وصيانة وتحديث شبكات الخطوط للمرفقين وتوصيل الخدمة للمحرومين منها لتشمل كل السكان، أما المحور الثاني فيتضمن تركيب ومد خطوط شبكات إطفاء الحريق وتوصيل حنفيات الحريق إلي الشوارع والحارات الضيقة التي لا تستطيع سيارات الإطفاء الوصول إليها في حال حدوث حريق في الأماكن غير المخططة.

وأشار إلي أن المحور الثالث والأخير فيشمل الارتقاء بوعي المواطن من خلال برنامج لتثقيف وتوعية سكان المناطق العشوائية يستهدف طلاب المدارس الابتدائية المشتركة ومدارس الإعدادي بنات البالغ عددها 60 مدرسة أو أكثر، ويتضمن البرنامج تدريب الشباب المتعلم وتأهيله لسوق العمل والإسهام في القضاء على البطالة.

أ ش أ