أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شكرى: اتفقنا مع الولايات المتحدة على استمرار وتدعيم العلاقات الاستراتيجية

Google+ Print
شكرى: اتفقنا مع الولايات المتحدة على استمرار وتدعيم العلاقات الاستراتيجية شكرى: اتفقنا مع الولايات المتحدة على استمرار وتدعيم العلاقات الاستراتيجية

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأمريكي

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، استمرار العلاقات الاستراتيجية بين والولايات المتحدة وتدعيمها على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأوضح شكري – خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي يزور القاهرة حاليًا – أن كيري أجرى مباحثات مطولة مع الرئيس عبد الفتاح ، وكانتفرصة لتناول العلاقات الثنائية بشكل اتسم بالصراحة والعمق وكذا العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلي الأوضاع في العراق وسوريا وليبيا وجهود تثبيت الهدنة في غزة.

وأضاف أن “المباحثات تناولت أيضا اجتماع جدة الذي تمحور على الإرهاب والعمل المشترك لمواجهته وفيما يتعلق بانتشار تنظيم (داعش)، وأهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة والاتفاق على استمرارها وتدعيمها على أساس من الاحترام المتبادل حيث أن البلدين لهما تأثيرهما”.

وتابع أن “المباحثات تطرقت أيضا إلي القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الرئيسية في المنطقة”.. مشيرا إلي وجود توافق بين القاهرة وواشنطن على أهمية استئناف المفاوضات من أجل الوصول إلي إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وما يترتب على ذلك من إزالة التوتر على المستوى الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية على استمرار المشاورات بين مصر والولايات المتحدة، مرحبًا بزيارة نظيره الأمريكي الحالية إلي مصر.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكى على استمرار المشاورات مع الوزير سامح شكري في إطار العلاقات التي وصفها بـ”القوية” بين الجانبين، لافتا إلي وجود مبادرات جديدة سوف يتم العمل عليها سويا.
> وأعرب كيري عن شكره للرئيس السيسي والوزير سامح شكري لدعوته لزيارة مصر.. مشيرا إلي أن المحادثات تطرقت إلي التحالف الذي يتم محاولة تشكيله لمواجهة تنظيم (داعش) وكذلك العديد من الملفات مثل سوريا والعراق والمفاوضات مع إيران.

وشدد على أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تشكل جزءا مهما من علاقة الولايات المتحدة مع كامل المنطقة، قائلا إنه “أكد مجددا على رغبة الولايات المتحدة في دعم تحقيق الإصلاحات في مصر وسوف ندعم مصر الإصلاحات الاقتصادية والانتخابات البرلمانية والاستقرار”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة وعدت بالاستمرار في العمل مع مصر لتعزيز مصالحنا المشتركة.. كما جددت التأكيد للرئيس السيسي على تقدير واشنطن للدور القيادي لمصر في التوصل إلي اتفاقية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن