بالصور..وزير الشباب يفتتح الملعب المطور بمركز شباب مدينة العمال بقنا

افتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا اليوم “السبت” الملعب القانونى المطور بالنجيل الصناعى بمركز شباب مدينة العمال بمدينة قنا بعد تطويره والذى تكلف 2 مليون جنيه

> وأوضح عبدالعزيز أن الملعب سيخدم قطاعًا كبيرًا من أبناء المنطقة المجاورة للمركز أضافة إلى إمكانية تأجيره لساعات محددة يوميًا للشباب ليدبردخلأ ماليًا للمركز يعتمدعليه كمورد مالى يمكن استخدامه فى تطوير وصيانة منشآت المركز ودعم أنشطته.

> وأضاف أنه سيتم تطوير أرضية الملعب الخماسي داخل المركز وتحويلها إلى أرضية أكريليك وتخصيص 45 ألف جنيه كدعم للمركز لاستكمال السور الفاصل بين الملعب القانونى والملاعب الأخري.

> كما وافق الوزير على تطوير حمام السباحة الأوليمبي بمركز شباب مدينة قنا والمتوقف عن العمل منذ عشرين عامًا مشددًا على مسئولى المركز بالمتابعة الدورية مع الوزارة لإنهاء الإجراءات الخاصة بتطويره .