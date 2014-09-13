وزير الدفاع الفرنسي يزور القاهرة الاثنين المقبل

يتوجه وزير الدفاع الفرنسي “جون إيف لودريان” الى القاهرة الاثنين المقبل، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت بأن “لودريان” سيلتقي بالفريق أول صدقي صبحي على عشاء عمل مساء الاثنين قبل أن يلتقي صباح الثلاثاء برجال صناعة مصريين في المجال العسكري ثم سيتوجه إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس السيسي.

وأوضح المصدر أن المباحثات مع الرئيس المصري ستتناول التعاون الثنائي في المجالين الاستراتيجي والعسكري ، فضلًا عن الأوضاع في سوريا والعراق وخاصة فيما يتعلق بتشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم داعش.

وأضاف المصدر أن “لودريان” سيتعرف على وجهة نظر الجانب المصري حيال الأوضاع في ليبيا.

الجدير بالذكر ان وزير الدفاع الفرنسي سيصل إلى القاهرة قادمًا من الإمارات العربية المتحدة.

> أ ش أ