أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الدفاع الفرنسي يزور القاهرة الاثنين المقبل

Google+ Print
وزير الدفاع الفرنسي يزور القاهرة الاثنين المقبل وزير الدفاع الفرنسي يزور القاهرة الاثنين المقبل

يتوجه وزير الدفاع الفرنسي “جون إيف لودريان” الى القاهرة الاثنين المقبل، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت بأن “لودريان” سيلتقي بالفريق أول صدقي صبحي على عشاء عمل مساء الاثنين قبل أن يلتقي صباح الثلاثاء برجال صناعة مصريين في المجال العسكري ثم سيتوجه إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس السيسي.

وأوضح المصدر أن المباحثات مع الرئيس المصري ستتناول التعاون الثنائي في المجالين الاستراتيجي والعسكري ، فضلًا عن الأوضاع في سوريا والعراق وخاصة فيما يتعلق بتشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم داعش.

وأضاف المصدر أن “لودريان” سيتعرف على وجهة نظر الجانب المصري حيال الأوضاع في ليبيا.

الجدير بالذكر ان وزير الدفاع الفرنسي سيصل إلى القاهرة قادمًا من الإمارات العربية المتحدة.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»