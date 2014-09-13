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رابطة الكنائس الإنجيلية: نلتزم بقيم الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة

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رابطة الكنائس الإنجيلية: نلتزم بقيم الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة رابطة الكنائس الإنجيلية: نلتزم بقيم الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة


> أكدت رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط أن لقائها بالقاهرة خلال الثلاثه أيام الماضيه كان طيباً، وفعالاً، وأسفرعن الكثير من النتائج الايجابيه ، ومنها زيارات أعضاء اللجنة التنفيذيه ورئيس وأمين عام سنودس النيل الإنجيلي بمصر بعدد من المسئولين.

وأوضح أعضاء الرابطة أنهم قاموا بزيارى المهندس ابراهيم محلب ، شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب ، والدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف، وأن اللقاءات كانت طيبه.

وأشارت الرابطة ان المسئولين أكدوا علي رفضم لما يحدث من الجماعات الإرهابيه المتطرفه التى تمارس كل انواع العنف والوحشيه باسم الدين، مشددين على وقوفهم ومساندتهم الكاملة للمواطنه والمساواة والعيش المشترك والتركيز علي الدين الوسطى المعتدل.

كما أوضحت رابطه الإنجيلية أن المؤتمر جاء ليناقش المواطنه وسيادة القانون، وان المسيحييون جزء من تراب الوطن، وليسوا أقليه او اهل ذمه، وإنما مواطنون يتشاركون مع اخوانهم المسلمين لبناء الوطن، مؤكدين بان التاريخ يشهد على كفاحهم “.

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