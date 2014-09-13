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ضبط 105 شخصا حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر دمياط

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ضبط 105 شخصا حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر دمياط ضبط 105 شخصا حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر دمياط

 

تمكن مكتب مخابرات حرس الحدود بدمياط وقسم الأموال العامة بمديرية امن دمياط من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر سواحل مدينة عزبة البرج بدمياط لـ105 من جنسيات مختلفة  .

وكانت معلومات قد وردت للاجهزة الامنية تفيد إعتزام بعض الأشخاص تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم ضم كلا من عيد محمد .ا سن 34 صياد ومقيم بدائرة مركز مطوبس كفر الشيخ سبق اعتقاله فى قضية مماثلة، و فهيم محمد.ا سن 36 صياد ومقيم الجزيرة الخضراء مركز مطوبس  كفر الشيخ ، و فتحى عبدالمنعم .ا سن 30 صياد ومقيم مركز البرلس بكفر الشيخ وحنفى فرج .ف سن 30 صياد ومقيم مركز مطوبس بكفر الشيخ، بقصد تنظيم رحلة هجرة غير شرعية لمجموعة من الأشخاص إلى دولة إيطاليا مقابل مبالغ مالية يتقاضونها منهم عقب تسفيرهم حيث تم الاتفاق بينهم وبين صلاح محمد .ع سن 51 صياد ومقيم برج مغيزل كفر الشيخ مالك المركب المسماة ” الحاج رياض ” تسجيلرشيد حيث إتفق معهم على نقل 105 شخصا إلى مركب أخرى بعرض البحر .

وبتكثيف البحث والتحرى تم ضبط 105  شخص منهم 51  مصرى  7 من القليوبية و12 الفيوم و1من  البحيرة و 16 الغربية و 2 المنوفية و 13 الدقهلية، و 54 من جنسيات مختلفة [ 10 سودانى ـ 1 أردونى ـ 29 سورى ـ 13 سوري فلسطينيى ـ 1 فلسطينى لبنانى ]، أثناء تواجدهم على مقربة من شاطئ البحر بناحية الفنار بمدينة عزبة البرج بدائرة مركز شرطة دمياط .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أيدوا ما ورد من معلومات وقرروا بقيام ذويهم بدفع مبالغ مالية تتراوح مابين عشرون الى ثلاثون ألف جنية عند وصولهم الى دولة إيطاليا للمذكورين .

وتم ضبط مالك المركب المذكورة وتمكنت المركب من الفرار بالبحر وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15679 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2011م .

 

 

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