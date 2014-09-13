مصرع فلاح بعد أن صدمه قطار بأسيوط

لقى فلاح مصرعه بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان بني قرة ـ دائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقي االلواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ من ناظر محطة سكة حديد منفلوط باصطدام قطار بأحد الأشخاص بالقرب من مزلقان بني قرة ـ دائرة مركز القوصية.

وبالفحص، تبين إصطدام القطار رقم 709 المتجه من أسيوط إلى المنيا بالمدعو ‘حسين . أ. ج – فلاح’ مقيم قرية بهيج مركز أسيوط ،حال مروره من منطقة غير مخصصة للعبور ، مما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته بتهشم بالرأس .. وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة