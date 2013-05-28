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المستشار حسين خليل: تصويت العسكريين يفتح الباب لانقلاب عسكري فى أي لحظة‎

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المستشار حسين خليل: تصويت العسكريين يفتح الباب لانقلاب عسكري فى أي لحظة‎ المستشار حسين خليل: تصويت العسكريين يفتح الباب لانقلاب عسكري فى أي لحظة‎

انتقد المستشار حسين خليل النائب السابق و رئيس جمعية حقوق الانسان بالغربية قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بتصويت العسكريين و رجال الشرطة فى الانتخابات ، معتبرآ ذلك يفتح ابوابآ من الجحيم ، و قد يؤدى إلى حدوث انقلاب عسكرى فى حالة سقوط المرشح الذى يؤيده الجيش.

و شدد خليل فى تصريحات صحفية على ضرورة تجنيب البلاد الدخول فى أزمة تهدد المصلحة العليا للبلاد مؤكدآ انه طبقا للأعراف العسكرية فإن مهمة الجيش هى تأمين البلاد و لايصح أن نقحم المؤسسة العسكرية فى مسألة الانتخابات حتى لا تحدث اضطرابات لا تحمد عقباها.

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