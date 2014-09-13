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أمن مطروح يحبط محاولة تهريب 125 ألف علبة سجائرمن ليبيا

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أمن مطروح يحبط محاولة تهريب 125 ألف علبة سجائرمن ليبيا أمن مطروح يحبط محاولة تهريب 125 ألف علبة سجائرمن ليبيا

أرشيفية

تمكنت أجهزة مديرية أمن مطروح من ضبط شحنة سجائر مهربة من ليبيا وعلى متنهما 125 ألف علبة سجائر مهربة من ليبيا وغير خالصة الرسوم الجمركية وذلك بمنطقة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 70 كيلو مترتم ضبط قائدي السيارتين وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط إعترفا بأن السجائر المضبوطة مهربة جمركيًا وجارِ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارتين المضبوطتين لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطاراً يفيد بضبط “عباس .ع .م .ع”  23 سنة حاصل على دبلوم صناعة مقيم بقرية سملا مطروح قائد السيارة رقم 2386 ج ه ص و “سلوم ح . م . ف”  28 سنة بدون عمل مقيم العزبة البحريه بالضبعه مطروح قائد السيارة رقم 7598 ج ه ع أثناء تواجدهم بمنطقة رأس الحكمة والسيارتين محملتين بعدد 250 كرتونه سجائر مختلفة الأنواع بإجمالى 12500 قاروصة تحوي 125 ألف علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية مهربة من ليبيا .
> وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح تهريب مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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