عبدالمقصود يتعهد باستمراره في إصلاح الإعلام المصري

تعهد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام اليوم الثلاثاء باستمراره في سياسته الرامية لإصلاح الإعلام والوصول به للصورة ، التي ترضي الشعب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإعلام اليوم وفد اللجنة الوطنية لمقاتلي حرب أكتوبر ، حيث عبر عن سعادته بهذا اللقاء ، مؤكدا اعتزازه بمقاتلي حرب أكتوبر وبالجيش المصري.

وقال عبدالمقصود “إنه يعتز بأن جزءا أساسيا من تكوينه هو ذلك التكوين العسكري الذي اكتسبه عندما كان ضابطا احتياطيا بالقوات المسلحة حيث مكث لسبعة أشهر بالكلية الحربية عندما كان يتلقى تدريبه كضابط احتياط “..مضيفا “إنه لايزال يذكر تلك الفترة التي أضافت إليه العديد من الخبرات”.

ومن جهته .. وجه الوفد الشكر لوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون على الجهود المبذولة للانتقال بالإعلام المصري من إعلام السلطة إلى إعلام الشعب والدولة الذي يهتم بمشكلات المواطنين وقضاياهم.

وطالب بضرورة تركيز الإعلام على المصلحة العليا لمصر من أجل إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة ، وأن يركز الإعلام على الشباب بوصفهم أمل مصر، ونشر الوعي الصحي والوعي بثقافة الديمقراطية لدى المواطن المصري من أجل زيادة فاعلية المشاركة الإيجابية.

وعرض الوفد نتائج الجهود التي قامت بها اللجنة من خلال لقاءاتهم برؤساء الأحزاب والنخب السياسية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والتي انتهت بتقديم مقترحات الرئيس محمد مرسي.

أ ش أ