أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

عبدالمقصود يتعهد باستمراره في إصلاح الإعلام المصري

  • 42
Google+ Print
عبدالمقصود يتعهد باستمراره في إصلاح الإعلام المصري عبدالمقصود يتعهد باستمراره في إصلاح الإعلام المصري

تعهد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام اليوم الثلاثاء باستمراره في سياسته الرامية لإصلاح الإعلام والوصول به للصورة ، التي ترضي الشعب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإعلام اليوم وفد اللجنة الوطنية لمقاتلي حرب أكتوبر ، حيث عبر عن سعادته بهذا اللقاء ، مؤكدا اعتزازه بمقاتلي حرب أكتوبر وبالجيش المصري.

وقال عبدالمقصود “إنه يعتز بأن جزءا أساسيا من تكوينه هو ذلك التكوين العسكري الذي اكتسبه عندما كان ضابطا احتياطيا بالقوات المسلحة حيث مكث لسبعة أشهر بالكلية الحربية عندما كان يتلقى تدريبه كضابط احتياط “..مضيفا “إنه لايزال يذكر تلك الفترة التي أضافت إليه العديد من الخبرات”.

ومن جهته .. وجه الوفد الشكر لوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون على الجهود المبذولة للانتقال بالإعلام المصري من إعلام السلطة إلى إعلام الشعب والدولة الذي يهتم بمشكلات المواطنين وقضاياهم.

وطالب بضرورة تركيز الإعلام على المصلحة العليا لمصر من أجل إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة ، وأن يركز الإعلام على الشباب بوصفهم أمل ، ونشر الوعي الصحي والوعي بثقافة الديمقراطية لدى المواطن المصري من أجل زيادة فاعلية المشاركة الإيجابية.

وعرض الوفد نتائج الجهود التي قامت بها اللجنة من خلال لقاءاتهم برؤساء الأحزاب والنخب السياسية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والتي انتهت بتقديم مقترحات الرئيس محمد مرسي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط