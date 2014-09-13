«البريد» توقف طابع قناة السويس.. وتشكّل لجنة لمراجعة التصميمات

قررت الهيئة القومية للبريد، السبت، وقف تدشين طابع بريد قناة السويس الجديدة لمراجعة وتعديل التصميم المبدئي علي أن يتم إطلاق الطابع الجديد خلال الأيام القادمة.

وأصدر المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعليمات بتكليف لجنة برئاسة مجدي متولي، القائم بأعمال رئيس الهيئة فورا، لمراجعة آلية التصديق على التصميمات وعمل تحقيقات عاجلة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كانت الهيئة أصدرت بيانا اعترفت به بوجود خطأ في طابع الهيئة لقناة السويس الجديدة الذي حمل صورة قناة بنما بدلا من قناة السويس المصرية، بعد انتشار صورة للطابع بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية منذ أيام.