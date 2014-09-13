تحليل_الصفقات .. كيف يستفاد الزمالك من معروف يوسف؟

ظهر اسم معروف يوسف الوافد الجديد للزمالك في قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر يوم الأحد المقبل، فكيف يحقق حسام حسن الاستفادة الكاملة منه؟

يوسف وظيفته في الملعب Connector، هو لا يمرر كرات طولية كثيرة، هو لا يهدد مرمى الخصوم بشكل كبير.

لكن معدل تمريراته يصل لـ91%، وبمعدل 43 تمريرة في المباراة – وهذه إحصائيات مباراته ضد الزمالك حين كان مع الشرطة، وهو معدل ممتاز، لا يفقد الكرة تحت الضغط.

في مباراة الزمالك: عرضياته 2 – محاولاته صفر

استخلاص 13 – فقد 9 – وبحسب الخريطة الحرارية، هو لا يفقد الكرة في أماكن حساسة من الملعب، دوما يفقدها على الجناحين في منطقة جزاء الخصم.

معدله تمريراته إجمالا في الموسم المنصرم – 58 في المباراة بدقة 78%

عرضياته: 3 في المباراة لكن بدقة قليلة، عرضياته بالونات من منتصف الملعب

محاولاته: 2 في المباراة، بلا معدل دقة كبير.

بالتالي، معروف يوسف ممتاز لو لعب الزمالك بثنائي ارتكاز كان الثاني بمواصفات حسام غالي أو حسني عبد ربه، بمعنى أن زميله الارتكاز الثاني يجب أن يكون لاعب لا يتقدم كثيرا ويجيد التمرير الطويل الذي يصنع فرصا.

الوضع المثالي لمعروف يوسف في الزمالك أن يلعب كثلاثي ارتكاز مع لاعب يجيد التمرير وآخر يغلق الدفاع، مثل محمد كوفي أو إبراهيم صلاح.