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#تحليل_الصفقات .. صلاح الدين سعيد يحتاج لتطوير نفسه من أجل الأهلي

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صلاح الدين سعيد الوافد الجديد إلى الأهلي هو مهاجم الهجمات المرتدة، يجيد التمرير تحت الضغط، والاحتفاظ بالكرة.

صلاح الدين سعيد

لا يجيد إرسال عرضيات وبالتالي هو غير مؤهل بعد للمشاركة مع أخر كثنائي رأس حربة، بل هو من النوعية التي تفضل أن تلعب في القلب فقط ولا تتحرج كثيرا على الجناحين.

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التمرير: 72% نسبة التمريرات الصحيحة، بمعدل 14 تمريرة صحيحة في المباراة، وهو معدل جيد جدا تدل على أنه محطة لعب.

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المحاولات – 73% - معدله 3 في المباراة، 2 بين الخشبات الثلاث – هنا أمران، الأول أن الفرص كانت أقل مع دجلة من تلك التي ستوفر له في الأهلي.. الثانية أنه لا يسدد كثيرا، فقط حين يضمن

استخلاص الكرة: 6 في المباراة، كما قلنا لاعب فرق صغيرة، ولهذا تجد لديه قدرات دفاعية، ولكن يمكن استخدام ذلك في الضغط من الأمام مع الأهلي.

فقد الكرة: 12 مرة في اللقاء، معدل ليس سيئا ويمكن أن يتحسن بلا شك، يحتاج لأن يصل إلى 7 حتى يصبح جيدا، لكن مع الأخذ في الحسبان أن المساندة في دجلة تكون أقل بكثير من الأهلي.

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عرضياته: بمعدل 1 في اللقاء، وليست دوما سليمة، يجدر هنا الإشارة إلى الخريطة الحرارية الخاصة بتحركاته، ضعيفة جدا على الجناحين.

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وبالتالي، هو يحتاج إلى تحسين هذا المعدل في حال اللعب مع مهاجم ثان في تشكيل الأهلي.

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