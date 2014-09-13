المجلس الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا يرفض أي تدخل عسكري في البلاد

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا مولاي قديدي، السبت، رفض الطوارق أي تدخل عسكري مباشر في ليبيا سواء كان هذا التدخل من قبل فرنسا أو غيرها.

وقال قديدي: «يمكن لهذه الدول، التي ترى أن التدخل العسكري هو الذي سيحل المشكلة، البحث عن وسائل أخرى غير التدخل العسكري المباشر، والتي يجب أن يلجأ إليها المجتمع الدولي».

وأضاف: «نحن مع أي وسيلة توقف الحرب بعيدا عن التدخل الأجنبي المباشر على الأرض، والمجتمع الدولي لا تنقصه الوسائل التي يمكن من خلالها إيقاف هذه الحرب»، داعيا الليبيين إلى الحوار من أجل تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها الليبيون.