بدء محاكمة سناء سيف وآخرين بتهمة خرق قانون التظاهر داخل غرفة المداولة بطرة

بدأت منذ قليل محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة 23 متهماً بأحداث تظاهرات قصر الاتحادية التى وقعت منتصف يوليو الماضي،من بينهم سناء سيف عبد الفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح ،ومن المقرر ان تنعقد الجلسة بداخل غرفة المداولة.

يأتى ذلك على خلفية المظاهرات التي نظمتها حركة “ضدك” منتصف شهر يوليو الماضى للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، بمنطقة مصر الجديدة، على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى.

كانت النيابة برئاسة المستشار أشرف هلال مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة وجهت للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

والمتهمون هم: إبراهيم أحمد السعيد، أحمد سمير محمود محمد “أبو سمرة”، ومحمد أحمد يوسف سعد “ميزا”، إسلام توفيق محمد “جيفارا”، وأحمد محمد عبد الحميد عرابي، إسلام محمد عبد الحميد عرابي ،, معتز محمد منصور، وكرم مصطفى ياسين حلمي “أورتيجا” ، ومحمد البيلي، مصطفى محمد إبراهيم، ياسر سعيد فضل القط “ياسر القط”، ومحمد أنور مسعود مفتاح، ومحمد السيد محمد العربي، ومحمود هشام حسين عبد العزيز،ومؤمن محمد رضوان، وسناء سيف الإسلام، ويارا سلام ،سلوى محرز ،ناهد شريف (بيبو)،وحنان مصطفى، وسمر إبراهيم، وفكرية محمد (رانيا الشيخ)، بالإضافة إلى: إسلام محمد عبد الحميد “قاصر.