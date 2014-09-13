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تأجيل محاكمة محسن راضى و8 آخرين بـ«أحداث بنها» لـ18 سبتمبر

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تأجيل محاكمة محسن راضى و8 آخرين بـ«أحداث بنها» لـ18 سبتمبر تأجيل محاكمة محسن راضى و8 آخرين بـ«أحداث بنها» لـ18 سبتمبر

محسن راضي

قررت محكمة جنايات بنها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر محاكمة القيادى الإخوانى محسن راضى، بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التى وقعت أمام قسم شرطة بنها شهر يوليو 2013 اإلى جلسة 18سبتمبر الجارى.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها الانضمام إلى جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

 

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