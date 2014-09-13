والدة أحد متهمى خلية 6 أكتوبر تطلب إخلاء سبيله وتتهم الشرطة بتعذيبه



> تقدمت والدة المتهم السادس في قضية “خلية 6 أكتوبر” أحمد محمد فؤاد،استشاري نظم معلومات، بتظلم للنائب العام المستشار هشام بركات، طالبت فيه بإصدار قرار بإخلاء سبيل نجلها المحبوس في سجن طرة مراعاة لحالته الصحية، وفتح تحقيق عاجل في وقائع تعذيبه على يد قوات الأمن حتى إصيب بشلل كامل في ذراعيه.

وأوضحت في تظلمها المقيد بدفتر عرائص المكتب الفني للنائب العام، أن نجلها أحمد محمد فؤاد، 35 سنة يعمل استشاري نظم معلومات، المتهم السادس في القضية رقم 4338 لـسنة 2014 جنايات الجيزة، المعروفة إعلاميا بـ”خلية 6 أكتوبر” يحاكم الآن على ذمة القضية المتداولة بمحكمة الجنايات.

وأشارت إلى أن نجلها يعاني من تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بشلل كامل في زراعيه، جراء تعرضه للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء استجوابه خلال التحقيقات بمعسكر الأمن المركزي بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله مراعاة لحالته الصحية، والتحقيق في وقائع الاعتداء عليه.