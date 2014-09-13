شرطة دبي تطور جهازا للبث التلفزيوني من طائرات بدون طيار

طورت القيادة العامة لشرطة دبي جهازا للبث التلفزيوني المباشر من طائرات بدون طيار الى مركز القيادة والسيطرة في الادارة العامة للعمليات بهدف إرسال التفاصيل التي تحدث في موقع الحادث او الحدث والتي يتم نقلها والتحكم في صورها من مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات إلى جانب التحكم بها عن بعد من حيث تقريب الصورة وتكبيرها ودرجة الوضوح وتحديد الاتجاهات.



> وأكد العميد مهندس كامل بطي السويدي مدير الادارة العامة للعمليات انه في ظل توجيهات سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بضرورة الاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا ومواكبة مبادرة الحكومة الذكية تحرص الادارة العامة للعمليات على استخدام احدث التقنيات والمعدات التي تساهم في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لتطوير أدائها وخدماتها إلى أعلى المعايير العالمية ومواكبة متطلبات العصر والمستجدات التقنية والعلمية من خلال استخدام طائرات وسيارات وقوارب يتم التحكم بالبث المباشر منها الى مركز القيادة والسيطرة في الادارة العامة للعمليات وذلك بهدف هو الوصول الى الاماكن التي لا يمكن الوصول اليها من قبل الدوريات من أجل التقليل من الوقت والجهد والسرعة في اتخاذ القرار.



> واوضح العميد السويدي ان النظام يعطي امكانية البث المباشر عبر الموارد المتاحة من دوريات او زوارق او سيارات او طائرات كما يسمح بالبث المباشر من مكان الحدث الى مركز القيادة والسيطرة مما يدعم متخذي القرار للتعامل بفعالية مع الاحداث المهمة والطارئة او في حالات الازمات كما يتيح النظام النقل العكسي من مركز القيادة والسيطرة الى غرفة العمليات المتنقلة وغرف العمليات الميدانية.



> وقال ان شرطة دبي تعتبر بيئة حاضنة ومحفزة للابداع في ظل تكافؤ الفرص وتعدد الحوافز للمنتسبين فجاءت فكرة تطوير جهاز البث المباشر وتسخير التقنيات الحديثة والمبتكرة في تنفيذ تلك المهام الخاصة بالمركز.



> واثني على جهود المعاملين في ادارة الاتصالات وحرصهم على الابداع والابتكار وتسخير التكنولوجيا والاستفادة منها في العمل الشرطي ..مشيرا الى ان الادارة العامة للعمليات تقوم حاليا بتطوير عدد من المشاريع سيتم الاعلان عنها لاحقا وذلك دعما لمبادرة حكومة دبي الذكية.



> من جانبه قال الرائد المهندس عبيد سالم بن غليطة رئيس قسم صيانة الاجهزة اليدوية في ادارة الاتصالات في الادارة العامة للعمليات ان النظام الذي طورة تم تطويعه لنقل الحدث مباشرة الى مركز القيادة والسيطرة عن طريق الميكرويف ثم يتم دمجها مع نظام ال 3 جي ثم بثها مباشرة الى مركز القيادة والسيطرة حيث اثبتت عملية البث نجاحها خلال التجارب وتدريبات الادارة العامة للعمليات في مختلف الظروف والمواقع.



> واضاف ان الخطوة القادمة ستكون العمل على دمج جميع الاجهزة في حقيبة متكاملة ليسهل نقلها الى موقع الحدث والبث بصورة مباشرة الى مركز القيادة والسيطرة.



> واوضح ان الادارة اعتمدت على الكوادر العاملة في شرطة دبي وان النظام المطور يتميز بانخفاض التكلفة حيث تمت اعادة استخدام الموارد المتاحة من معدات وتقنيات في تطويره.