أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النائب العام يؤجل تنفيذ أحكام مديونية الفلاحين المتعثرين لبنك الائتمان الزراعي

Google+ Print
النائب العام يؤجل تنفيذ أحكام مديونية الفلاحين المتعثرين لبنك الائتمان الزراعي النائب العام يؤجل تنفيذ أحكام مديونية الفلاحين المتعثرين لبنك الائتمان الزراعي

النائب العام

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابًا دوريًا إلى أعضاء النيابة العامة بمختلف المحافظات، بشأن التيسير على الفلاحين والمزارعين المتعثرين في سداد مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث دعا إلى إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من البنك قبل الفلاحين عن جريمتي إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وخيانة الأمانة، المؤثمتين وفقًا لقانون العقوبات، وذلك اعتبارا من 10 ديسمبر 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014 .

وجاء قرار النائب العام، رفعا للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين في سداد مديونياتهم، ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد على نحو يتعين معه إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية لإجراء التسويات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتحقيقا لأهداف العقوبات في الإصلاح دون الإفساد، تقديرا لمصلحة المجتمع واستعمالا لسلطة النيابة العامة التقديرية في توقيت الملائمة في رفع الدعوى الجنائية.

ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة أمام المحكمة، أن يطلبوا تأجيل نظر الدعاوى المرفوعة عن هاتين الجريمتين، سواء من النيابة العامة أو بطريق الادعاء المباشر في غضون الفترة السابق ذكرها، وكذا الإرجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة من البنك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2013 والتي بدأ التنفيذ فيها أو لم يبدأ، والسير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 ديسمبر 2013 .

وتضمن الكتاب الدوري أن يتم التصرف في القضايا الموقوف السير في إجراءاتها والمؤجلة والتي تم إرجاء تنفيذ أحكامها في نهاية الفترة السابق ذكرها، على ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملائه، وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن، وذلك بعد الاستعلام رسميًا بما اتخذ من إجراءات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا