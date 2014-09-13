السفير الأمريكي السابق في سوريا: قتال «داعش» لن يكون سهلا

قال سفير أمريكا السابق لدى سوريا، روبرت فورد، السبت، إن مقاتلي المعارضة المعتدلين في سوريا أقوى مما يزعم البعض، وإنهم يتحدون متشددي تنظيم «داعش»، وقوات الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأضاف فورد، خلال كلمته في مركز«أمريكان بروجرس للدراسات بواشنطن، أن قتال« داعش»، الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا «لن يكون سهلا، ويتطلب الكثير من الصبر».

وتابع: «هناك الكثير من التحالفات التكتيكية على الأرض لاسيما بين المعارضة المسلحة المعتدلة و(جبهة النصرة) التي تستلهم نهج تنظيم (القاعدة)، تجعلني غير مرتاح بالمرة، فالأمر يقلق الجميع في واشنطن لكن سبب وجودها هو ضرورة تكتيكية، وليس لانتماء أيديولوجي».

وشجع فورد خطة إدارة أوباما، لكنه أكد أن هناك العديد من الأمور التي يتعين فهمها في المنطقة، وقال إن «المشكلة الأكبر في العراق وسوريا تتمثل في وجود عرب من السُنة ساخطين للغاية يمثلون أقلية في العراق وأغلبية في سوريا، ولا يمكن القول أن هناك حلا واحدا واسعا، فمشكلة (داعش) ظهرت نتيجة عدم رضا العرب السُنة. لذا فان علينا أن نكون في غاية الحساسية ونحن نسير قدما في هذا الأمر».