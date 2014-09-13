بالصور.. أغرب أعلام الدول والجزر في العالم

دائماً ما يرمز علم الدولة بشكله وألوانه إلى حدث يمثل هذه الدولة ويعبر عنها، ويعتبر جزءاً كبيراً من تكوينها، ورصدت صحيفة «إندبندنت»، البريطانية، أغرب أعلام الدول والجزر، بين العلم الذي يحمل «وجها مبتسما»، وصورة «القديس والكلب»، وشعار الاتحاد البريطاني على علم «هاواى»، رغم أنها لم تكن يوماً جزءا من الإمبراطورية البريطانية.

1-موزمبيق

علم موزمبيق هو العلم الوطني الوحيد في العالم الذي يتضمن بندقية هجومية حديثة. وترمز بندقية «AK-47» إلى الدفاع واليقظة في الدولة التي عانت من ويلات الحرب الأهلية لأكثر من عقد. وتشير النجمة الصفراء إلى التكافل بين الشعب والمبادئ الاشتراكية للبلد، أما الكتاب فيرمز إلى التعليم، والفأس تشير إلى الفلاحين والزراعة.

2-هاواى

رغم أنها لم تكن يوماً جزءا من الإمبراطورية البريطانية، يحمل علم ولاية هاواى الأمريكية شعار علم الاتحاد الذي يعرف أيضاً باسم «اتحاد جاك» في الزاوية العليا من العلم.

وتقول الأسطورة إن الملك كاميهاميها كان مولعاً بتصميم علم «اتحاد جاك»، بعدما حصل على التصميم كهدية من المستكشف، جورج فانكوفر، الأمر الذي دفعه إلى اعتماد التصميم كجزء من الشعار الرسمي لعلم جزر هاواى.

3-درنيس

اعتمدت البلده الكرواتية الصغيرة «درنيس» رمز القديس سانت روش كعلم في عام 2000. ووفقاً للأسطورة المسيحية، فإن الكلب الصغير الموجود في العلم أنقذ روش.

4-نيبال

العلم الوطني الوحيد الذي لا يأخذ شكلاً رباعياً مستطيلاً.

5-إمارة شمال القوقاز

إمارة شمال القوقاز هى جمهورية صغيرة، استمرت لمدة 6 أشهر فقط خلال الحرب الأهلية الروسية من عام 1917 حتى 1922، وظهرت راية إمارة القوقاز الشمالية على شكل وجه مبتسم عن غير قصد.

6-صقلية

يحمل علم صقلية ثلاثة أرجل في شكل «تريسكليون»، وهى من المفترض أنها ترمز إلي أركان الجزيرة الثلاثة، وتم اعتماد التصميم لأول مرة عام 1282.

7-انتركاتيكا

خريطة انتركاتيكا أو القارة القطبية الجنوبية، رغم أنها غير رسمية لأنها لا تعد دولة رسمياً، وضع تصميم العلم خبير الأعلام البريطاني، جراهام بارترام. وترمز المساحة العريضة البيضاء إلى حياد القارة التي تخضع إلي العديد من النزاعات الإقليمية.

8-برمودا

علم برمودا يحمل خلفية حمراء تضم العلم البريطاني، وفي الجهة الأخرى صورة أسد مغطى بدرع، وفي الدرع يوجد صورة لحطام سفينة، في إشارة ضمنية إلى سمعة الجزيرة المرتبطة بفقدان العديد من الطائرات والسفن.

والسفينة التي تظهر في العلم، هى سفينة البحار المغامر، جورج سومرس، وتعود إلى القرن السابع عشر، حيث تحطمت في عاصفة سيئة، ويحمل تصميم العلم أيضاً جزءاً ساخراُ مرتبطاً بسمعة الجزيرة.