حبس 3 قيادات إخوانية 15 يوما بتهمة التخطيط للتخريب بالسويس

قررت نيابة السويس صباح اليوم السبت، حبس 3 قيادات إخوانية بينهم موظف بمحطة كهرباء 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة التخطيط لتخريب محطات وكهرباء ومباني حيوية فضلا عن التعدي على سيارات الشرطة ومحاولة حرق سيارات تابعة للدولة ومنشأت خاصة.

كان ضباط الأمن الوطنى في السويس، قد القوا القبض على المتهمين منذ يومان بناء على أذن من النيابة العامة بضبطهم ، بعد تأكد التحريات أنهم يقومون بالاعداد لتنفيذ مخططات تخريبية بشبكة محطات توليد وتوزيع وأحداث عجز بالشبكة وزيادة فترات الانقطاع لافتعال غضب المواطنين ضد الحكومة فضلا عن تحريض المواطنين للتعدي على سيارات التابعة للدولة.