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إزالة التعديات بمدينة السادات على مساحة ألف فدان بالمنوفية

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إزالة التعديات بمدينة السادات على مساحة ألف فدان بالمنوفية إزالة التعديات بمدينة السادات على مساحة ألف فدان بالمنوفية

أرشيفية

شنت الأجهزة الامنية والتنفيذية بجهاز مدينة السادات بقيادة المهندس خالد أنور ابو العطا وكيل أول الوزارة رئيس جهاز مدينة السادات حملة أمنية مكبرة لإزالة كافة التعديات والاشغالات على مساحة ألف فدان بالحى المتميز بالمدينة .
> وأكد المهندس خالد ابو العطا انه تم إزالة تعديات على مساحة ألف فدان بموقع تنفيذ مشروع الحى المتميز بالمدينة الذي صدر لأحد الشركات أمر اسناد للبدء في تنفيذ أعمال المرافق له بقيمة إجمالية 37 مليون جنيه مشيرًا إلى أن تم هدم عدد اثنين بئر مياه وبوابة حديد وماتور رش مبيدات وأربعة بطاريات أحجام مختلفة وخمسة خزان سولار فارغة واثنين مولد كهرباء وماكينة ري وتروسيكل بالحى
> وأضاف المهندس خالد أبو العطا إن الحملات مستمرة لاستعادة أراضى الدولة من المعتدين لوضعها فى التخطيط الإستراتيجي ؛ مؤكدًا أن هيبة الدولة عادت ولا يوجد أي تراخى في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وإن تنفيذ خطه جهاز مدينة السادات مستمرة.

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