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بالفيديو.. مهندسة معمارية تضع رؤية لتطوير ميدان التحرير وتخليد ذكرى الشهداء

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بالفيديو.. مهندسة معمارية تضع رؤية لتطوير ميدان التحرير وتخليد ذكرى الشهداء بالفيديو.. مهندسة معمارية تضع رؤية لتطوير ميدان التحرير وتخليد ذكرى الشهداء

داليا السعدني

أعلنت المهندسة المعمارية داليا السعدني، عن وضعها خطة ورؤية لتطوير ميدان التحرير بحيث يتحول لمكان سياحي ويُخلد فيه ذكرى شهداء الأبطال.

وقالت “السعدني” في حوار مع برنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مع الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، “ميدان التحرير سيتحول لمركز مشاة”، متسائلة: “إزاي أكثر منطقة في مصر إزدحاما ميبقاش فيها مركز مشاة؟”.

وأوضحت: “سيتحول ميدان التحرير لمزار سياحي ويدر دخل وعائد كبير للاقتصاد المصري”.

وأضافت: “التحرير سيتحول لمنطقة مشاة، والمباني زي ما هيا، مش هتتهد، جزيرة وسط التحرير ستتحول لمدرجات الناس تقعد عليها، فالميدان منذ عام 1919 شهد مظاهرات المصريين، فلازم التصميم الجديد للتحرير يشرح تاريخ الميدان، ويوجد حائط للشهداء بجانب مجمع التحرير، يشرح تاريخ المصريين اللي طالبوا بالحرية والكرامة”.

وتابعت: “والرؤية تقترح عمل مقهى في الميدان وساحة مفتوحة لجلوس المواطنين”، مشددة على ضرورة عمل مكتبات ثقافية وصالونات يجتمع فيها المثقفين”، مؤكدة على أن “المباني كما هي لن تتغير”.

وأشارت إلى أنه سيتم عمل “تمثال”، يمثل خروج مصر من الحقبات الماضية للحقبة الجديدة، زي تمثال نهضة مصر، وتمثال الحرية، مع وجود كاميرات بالميدان للمحافظة على منظره السياحي.

وعن منظومة اليفط المرورية في مصر، أشارت “السعدني” أن “المشهد المروري في مصر كوميدي، مثلا عندما تخرج من مطار القاهرة تجد يافطة مكتوب عليها اتجاه الهرم؟”، مؤكدة: “اليفط لابد أن تكون مدروسة ومعروفة الاتجاهات والمسافات متقاربة، مما يخدم السياحة في مصر”.

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