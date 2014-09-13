ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل “لانش” بميناء بورتوفيق

تمكنت مباحث الموانئ بميناء بور توفيق بالسويس اليوم السبت من ضبط لانش تابع لأحد شركات مخلفات السفن بميناء بور توفيق وبداخله كميات كبيرة من الالعاب النارية قبل تهريبها.

تلقى مسئولو مباحث أمن الموانئ معلومة تفيد باستعداد أحد أصحاب اللنشات التى تعمل فى مجال مخلفات السفن بالحصول على كميات كبيرة من الالعاب النارية من السفن العابرة للقناة ثم القيام بتهريبها عبر أحد الشواطئ بطريق السخنة ومن ثم ترويجها للجماهير قبل انطلاق الدوري المصري بالإضافة إلى ترويجها لأعضاء تنظيم الإخوان التى يستخدمونها فى المظاهرات وبيعها للمواطنين لاستخدامها فى الإفراح.

على الفور تم إخطار اللواء وائل عبد الرازق مدير مصلحة أمن الموانى واللواء محمد السيد عثمان مدير مباحث أمن الموانئ والعميد إسلام البدري رئيس مباحث مصلحة الموانئ الذى وجهوا تعليماتهم لمباحث الموانئ بالسويس بسرعة ضبط المخالفين وعدم السماح بدخول هذه الالعاب إلى البلاد.

حيث تم توسيع دائرة الاشتباه اليوم وتمكن النقيب بسام عزب مباحث ميناء بورتوفيق بالاشتباه بأحد اللنشات صباح اليوم وبالاقتراب منه تم ضبط اللنش وصاحبه حيث عثر على كميات كبيرة من الالعاب النارية بمختلف الأنواع.

تم ابلاغ العميد سيد بدران مدير إدارة شرطة الموانئ بالسويس والعميد حمدي صالح رئيس مباحث الموانئ وجاري حصر المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.