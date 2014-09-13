محافظ الجيزة يستجيب لشكوى سيدة ويوقف توصيل المرافق لعقار مخالف

قرر محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، منع توصيل المرافق لأحد العقارات المبنية حديثاً بأول شارع همفرس ببولاق الدكرور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لبنائها بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم السبت بمنطقتي بولاق الدكرور وأرض اللواء ، حيث استوقفته إحدى السيدات بالمنطقة وقدمت شكوى من العقار الجديد ، وأنه سبب أضرارا لمنزلها وأصابه بشروخ ، وكلف المحافظ أسامة السقعان رئيس حي بولاق الدكرور بمتابعة شكوى السيدة وتحميل صاحب العقار الأضرار التي أصابتها.

وقال المحافظ – في تصريحات له خلال الجولة التي تفقد خلالها محور على بن أبى طالب (ترعة المجنونة سابقاً) – إن المحافظة تعمل على خلق محاور وشرايين مرورية جديدة لنقل الحركة من داخل الكتلة السكنية إلى أقرب مكان ، حيث يربط المحور الجديد شارع ترعة الزمر بالطريق الدائري في دقائق ويفصل بين بولاق الدكرور وأرض اللواء ويخدم نحو مليوني مواطن .

وطالب أهالي المنطقة الحفاظ على المحور الجديد وعدم غسل السيارات بالشارع لأنها تتسبب في إتلاف الأرصفة.

وقال عبد الرحمن إنه تقرر تطوير 4 شوارع رئيسية ببولاق الدكرور تشمل أحمد ماهر والعمدة والمساكن والشهيد أحمد حمدي إلى جانب شارع ناهيا.

كما تفقد المحافظ ، أعمال تطوير منطقة أرض اللواء ضمن مشروع تطوير 13 منطقة عشوائية بتكلفة 150 مليون جنيه، وتسعى المحافظة إلى إنهاء الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد ، حيث تم رصف هذه المناطق ببلاط الانترلوك ، وإنارتها وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

أ ش أ